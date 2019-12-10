民進黨嘉義縣第1選區立委參選人蔡易餘今10日向嘉義縣刑警大隊報案，要揪出竄改資料的IP使用者。（蔡易餘競選總部提供／呂妍庭嘉義傳真）

民進黨嘉義縣第1選區立委參選人蔡易餘因捲入「卡神」楊蕙如風波，維基百科遭人刻意竄改配偶欄。9日他先在臉書公布身分證自清，今10日再向嘉義縣刑警大隊報案。蔡易餘指他追查發現5日有人竄改維基百科資料，增加配偶欄寫楊蕙如，40分鐘後，同一個IP又將配偶欄刪險，另有兩個臉書帳號將截圖散播出去，在選舉期間散播不實的消息，就是在攻擊他，向警方提告，就是要追查竄改資料的IP使用者和散播不實資訊的主要臉書帳號。

蔡易餘表示，昨天開始有維基百科配偶欄寫楊蕙如的大量網路不實消息出現在臉書和line，經過他努力追查，發現12月5日有人竄改維基百科資料，把配偶欄增加楊蕙如，40分鐘後，同樣一個IP又把它改回來，並把配偶欄拿掉。另有2個臉書使用者帳號，將截圖散播出去，並貼文寫上「怎麼急著把配偶欄刪除」、「資料在12／5被改掉滅跡，所幸凡走過必留下痕跡」等用語，因維基百科資料被改後，就有這樣兩個人，幾乎用一樣的用語，去臉書散播消息，「這是一個特定的操作行為」。

蔡易餘認為，在選舉期間，去散播這樣很明顯不實的消息，等於是對他做出攻擊，因此今早到刑大報案，歡迎網友幫忙蒐集資料，如果看到有人在散播這樣不實消息的話，除了竄改資料的IP和兩位散播者外，未來將對針對轉傳者陸續提告，提告賠償所得，就送免費雞排給大家吃，蒐集的資料越多，送出的免費雞排就越多。

(中時 )