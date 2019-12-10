鄭朝方（右後）建設不藍綠，與橫山鄉長張志弘（右前）視察橫山鄉村里生活道路養護整建工程。（鄭朝方競選總部提供／羅浚濱新竹傳真）

新竹縣第二選區民進黨立委參選人鄭朝方，主張建設不分藍綠，透過立委邱泰源邀內政部營建署下鄉，視察橫山、北埔及峨眉3鄉前瞻計畫補助，3鄉鄉長也出席簡報及會勘，盼中央與地方攜手合作，讓新竹縣偏鄉更加宜居。

鄭朝方指出，這3鄉都在浪漫台三線上，有文化古蹟群、觀光老街、農產新創等重要元素，計畫經費不僅有助當地居民生活，更可有效改善觀光品質，提升成為更安全、美觀舒適的觀光環境。

鄭朝方強調，他秉持「堅定新方向」，服務不分藍綠不分黨派，要讓新竹縣更好，此次與3鄉合作皆是拋開藍綠，針對地方需求努力向中央爭取相關計畫建設經費，來打造更宜居的新竹縣。

立委邱泰源邀營建署9日下鄉視察橫山鄉村里生活道路養護整建工程，北埔鄉市區道路共同管溝整合與建置計畫，峨眉鄉公所周邊道路環境改善及高架管線地下化，鄭朝方與3鄉鄉長實地勘察這些總經費近8千萬元的計畫工程。

橫山鄉長張志弘、北埔鄉長莊明增及峨眉鄉長王增忠都出席簡報及會勘，感謝中央正視地方建設需求，除提案爭取補助中的計畫外，營建署對部分計畫尚未完成驗收，將提出相關改善方案。

(中時 )