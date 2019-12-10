台北市立聯合醫院藥劑部主任陳立奇、藥品管理組組長陳怡靜、臨床藥學會理事長王春玉等5人被控在2015年、2016年間執行訪視獨居、失能長者送藥等4個標案，利用公家資源要求聯醫藥師進行訪視，實則是幫得標臨床藥學會工作，製成結案報告，請領標案款項不法得利269萬多元。士林地院今開準備程序庭，陳喊冤並說有執行過程不當，他坦然接受，卻沒有一分錢進入自己的口袋。法官諭知全案移審理庭。

50歲陳立奇、陳怡靜都否認犯罪，其他人則說是依長官指示辦事，沒有不法所有的意圖，臨床藥學會理事長王春玉更說，現已經卸任，2016年間的標案「不能算在我頭上」。

開庭結束後，陳立奇說所有標案請領的款項絕對是「公款公用」，絕對沒有放入個人口袋，如果要用在吃喝，2015年、2016年的款項怎麼可能留到現在，這一切都是為了促成整個案子，之後會向法院說明清楚。

起訴指出，北市政府衛生局委由北市聯醫藥劑部舉辦「104年、105年台北市醫院社區整合式長照藥事服務計畫」、「105年獨居失能送藥到宅暨居家用藥安全訪視服務計畫」、「105年度社區整合式長照藥事服務計畫採購案」、「105年度獨居失能送藥到宅服務計畫採購案」等4項標案，均由臨床藥學會投標及得標，而學會的主任委員也就是陳立奇，他卻同時也是聯醫藥劑部主任身份，指示下屬製作訪視影片，作為學會承攬標案的成果，藉以向衛生局請領269萬多元的標案款項。

檢方起訴指，陳等人利用公家資源，雖將款項放在學會之用，卻也是他掌控的帳戶，以涉違反貪汙治罪條例。

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(中時 )