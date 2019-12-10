網友挖楊冪曾上節目喊魏大勛老公。（圖／翻攝自秒拍）

網友想好兩人官宣文案。（圖／翻攝自會火微博）

官方粉絲團先前堅稱楊冪單身。（圖／翻攝自楊冪官方粉絲團微博）

33歲人氣女王楊冪去年和劉愷威宣布離婚後，感情動向就受到外界關注，今年8月她被網友拍到和30歲魏大勛穿情侶鞋看展，今(10日)又爆出兩人進入同間飯店疑似過夜，緋聞炒得沸沸揚揚，當事人暫無回應，心急網友則幫兩人想好官宣文案，用兩人名字的同音字逗趣說：「尋尋覓覓，最後是你」。

楊冪先前被網友直擊和魏大勛親密看展，最近又傳出兩人同一頂鴨舌帽輪流戴，因帽子出現一樣的刮痕，今陸媒報導本月3日拍到楊冪與魏大勛一前一後進入同家飯店，尷尬的是6日楊冪官方粉絲團還力挺偶像稱：「可以確認的是楊冪處於單身狀態」。

而魏大勛起初被爆曖昧楊冪時，堅稱對方只是朋友，但後來卻被挖早年在部落格就坦言是楊冪粉絲，如今可說是心願成真，更有人發現兩人參加某節目片段，當時楊冪因劇情需要，突然衝出來喊魏大勛「老公」，其他人都一頭霧水，只有魏大勛露出傻笑。

對於緋聞，楊冪和魏大勛至今沒回應，但有才華的網友已幫兩人想好官宣文字，分別是：「尋尋覓覓，最後是你」、「尋尋覓覓，一直是妳」，其他網友則說：「九成九是在一起了，就等官宣了」、「都是單身，要是真在一起也沒什麼吧」、「這屆網友操碎了心，有點甜哦這兩個人」、「是真的就支持，沒啥說的」。

(中時電子報)