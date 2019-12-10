不少糊塗駕駛人把機車待轉區當成停車格使用。（翻攝照片／林瑞益高雄傳真）

網路上不時傳出網友貼烏龍照片，指糊塗的駕駛人把機車待轉區的格子當成停車格。高雄市湖內警分局10日說，常常看到駕駛人停在停轉區或槽化線，可能是失察或持僥倖心態，但這些行為都會被罰鍰新台幣600元以上1200元以下。

警方表示，依據道路交通標誌設置規則第171條規定：「槽化線，用以引導車輛駕駛人循指示之路線行駛，並禁止跨越。劃設於交岔路口、立體交岔之匝道口或其他特殊地點。」

另依據同法第191條規定：「機慢車左（右）轉待轉區線，用以指示大型重型機車以外之機車或慢車駕駛人分段行駛。」

湖內警方說，在湖內各省道沿線要衝，多設有機車兩段式左轉標誌，地面畫有機車待轉標線，各大路口更畫有槽化線，藉以指引正確行車方向。請駕駛人不要貪圖一時方便，將車輛停放於上，這不僅令處理員警哭笑不得，也將依法開出罰單，更有可能造成用路人的危險。

(旺報 )