網路黑韓手段滿天飛，這兩天出現3種版本的po文，有的叫投票人在選票寫自己名字，有的叫人寫韓國瑜，說這樣有利驗票，國民黨總統候選人韓國瑜競選總部發言人王淺秋，10日為此前往北市刑大報案，針對這種誤導民眾的假訊息提告。

王淺秋表示，黑韓手段越來越激烈，希望透過提告，揪出這些「楊蕙如們」，還給民主法治一場乾淨的選舉。

據指出，這類錯誤黑韓訊息，從9日晚上開始出現在臉書各大支持韓國瑜的粉絲團，有的叫人選票上寫上「韓」、「韓國瑜」等字樣，這樣才不會作票，有的要人寫自己名字，說這樣可以「避免開票作弊」、「到時才方便驗票」等。

王淺秋表示，這些po文全部都是針對韓國瑜的支持者，還似是而非地加註「送韓市長進總統府！」、「2020大選凍蒜！」明顯違反選罷法，企圖讓不清楚規則的選民弄錯，更可能造成廢票，意圖使人不當選。

王淺秋說，目前得知有3類貼文在各大挺韓紛絲團以及小群組中流傳，韓辦為防止事態擴大，第一時間前往警局報案，也呼籲民眾選票上絕不能書寫任何文字，否則都是廢票，看到類似po文也請截圖並向韓辦檢舉、尋求協助，讓「楊蕙如們」無所遁形。

(中時 )