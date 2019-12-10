蘋果9日（周一）向聯邦法院表示，對於兩位從公司竊取機密的前中國籍員工出境的風險「深感關切」，若無法監視兩人行蹤，他們可能在審判前飛往中國。

加州北區地方法院舉行的聽證會上，檢察官指稱張小郎（Xiaolang Zhang，音譯）與陳紀中（Jizhong Chen，音譯）由於有可能潛逃出境，行蹤應該被監控。

檢方指控張小郎負責蘋果祕密進行的自駕車計畫，在他將去一家中國競爭對手任職前，被揭露偷取相關檔案。聯邦探員去年在聖荷西機場逮捕張小郎，當時他已準備飛往中國。

檢察方指控陳紀中自蘋果竊取逾2,000千件檔案，內容包括蘋果安全資料庫的手冊、圖解和電腦螢幕照片，並且意圖分享這些資訊。聯邦探員今年1月在火車站逮捕陳紀中，當時他擬前往舊金山國際機場搭機至中國。

兩人後者皆已保釋，目前正受到監控。兩人律師強調他們是為了家庭因素前往中國。美國檢方則擔憂，倘若這些人飛往中國，引渡回來受審的難度更高。蘋果3位員工當天也出庭支持檢方論點，檢察官並且朗讀蘋果的聲明。

(工商 )