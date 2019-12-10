沈富雄臉書。（摘自沈富雄臉書）

網友留言。（摘自沈富雄臉書）

2020大選剩下30多天，藍綠選情逐漸白熱化。前民進黨大老沈富雄今再度修正他對選情的預測。沈認為總統蔡英文將贏國民黨總統候選人韓國瑜250萬票，對此，許多網友紛紛譏諷，「不要再帶風向」、「他的話反著聼就對了」！

沈富雄過去都曾發布過選情預測，今日沈再度於臉書發文表示，韓國瑜的支持度跌跌不休，而且祭出「蓋牌」笨招後，連帶拖累立委選情，因此，不得不第三度修正預測如下：韓國瑜將輸蔡英文250萬票，民進黨在立院席次為65席，國民黨為39席，民眾黨5席，時代力量0-2席，無黨籍席次為2席。

對此結果，許多網友認為沈大老預估有錯，紛紛表示，「帶風向」、「還是買個帳號上PTT帶風向吧！這樣就不用For fun了...還可以發大財」、「他的話反著聼就對了」、「醫生有時也會診斷失真。聽聽就好」、「30天後驗證」！

(中時電子報)