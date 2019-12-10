俄羅斯總統蒲亭和烏克蘭總統澤倫斯基今天在法國巴黎首度面對面會談，雙方同意採取若干措施，緩和烏克蘭東部緊張局勢，但在終結5年戰事方面並未取得重大突破。

在東道主、法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）和德國總理梅克爾（Angela Merkel）斡旋下，烏俄兩國總統在巴黎會面，力圖終結烏東親俄分離主義分子與烏克蘭部隊的衝突。馬克宏和梅克爾會後也讚揚會談取得進展。

法、德、烏、俄領導人先在法國總統府艾里賽宮（Elysee Palace）舉行長約8小時的四方會談後，蒲亭（Vladimir Putin）和澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）再舉行雙邊會談。掌權20年的蒲亭曾加入特務組織國家安全委員會（KGB），今年才當選烏國總統的澤倫斯基先前則是喜劇演員。

法新社和路透社報導，四方發表聯合聲明說，有關各方同意落實全面停火，並著手在2020年3月前從衝突地帶撤出兵力。

烏克蘭東部的親俄武裝分子2014年發起獨立運動後，至今已造成數千人喪生，約100萬人逃離家園。這場俄羅斯和烏克蘭間的衝突，也使得俄國和西方國家關係惡化。

蒲亭讚賞會談結果對降低烏東衝突「跨出重要一步」。，澤倫斯基坦言，儘管他與蒲亭首度會面和3年來首次舉行這類四方峰會都具有令人印象深刻的象徵意義，但他仍想取得更多成果。

他在會後表示：「許多問題獲得解決，我的夥伴們也說，這對首次會談而言是非常好的結果。但我老實講，這樣的成果不大，我希望能解決更多問題。」

聯合聲明說：「各方承諾徹底且全面落實停火，在2019年底前透過實施所有必要的支持停火措施來強化這個共識。」

聲明還提到，應在烏克蘭東部再談妥3個額外的撤離區，目標是在2020年3月底之前解除武力及軍事設備。

澤倫斯基說，在今年結束前，烏克蘭與親俄分離主義分子將展開新一輪換俘行動。

澤倫斯基還說，他和蒲亭已為一項協議擬訂大綱，將允許俄羅斯天然氣繼續經由烏克蘭境內的管道運輸。一名俄羅斯代表團成員說，官員已接獲指示，敲定相關細節。

馬克宏在聯合記者會上說：「我們在撤離事宜、換俘、停火和政治發展方面取得進展。」他還說要在4個月內再舉行一場高峰會，以評估結束烏東衝突的進展。

蒲亭說，「整個過程正在朝對的方向發展」，還說「俄羅斯將竭盡所能，讓衝突落幕」。

然而，各方尚未就解決衝突的政治問題達成最後協議，包括唐貝斯（Donbass）在烏克蘭的地位、唐貝斯和俄羅斯的邊界該由誰實際控制，以及這個地區該如何舉行地方選舉。

各方已同意在4個月內舉行新一輪「諾曼第式」會談。

(中央社)