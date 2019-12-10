美國參眾兩院今天公布2020財政年度國防授權法最後版本。法案建議美國防部長在法案頒布後180天內成立高階、跨部會美台工作小組，協調應對與網路安全有關各項問題與計畫。

美國聯邦參眾兩院軍事委員會今天共同宣布，已就2020財政年度國防授權法（NDAA 2020）達成共識。法案將經參眾兩院全會表決通過後，送白宮由美國總統川普簽署生效。

國防授權法中與台灣相關的部分列在法案第1260B、1260C與1260D條項中，三大部分分別討論與台灣有關的網路安全活動、台灣關係法審查，以及增進美台國防關係共識。

在與台灣有關的網路安全方面，國會意見要求美國國防部長在法案頒布180天內，必須向國會軍委會提交報告。內容包括成立高階、跨部會美台工作小組，以協調因應新興網路安全議題的可行性；討論美國國防部與台灣進行網路安全活動的現行與未來計畫；美台就網路安全建立、執行或實施協議所遇到的障礙討論等。

在台灣關係法審查方面，國會意見要求國防部長與國務卿應檢討大陸政府或共產黨採取包括軍事、經濟、訊息、數位、外交或任何其他形式脅迫以影響台灣人民安全或社會及經濟體系、兩岸軍事平衡，以及台灣未來應繼續以和平方式決定的預期，以及美國對台政策在實行「2017國家安全戰略」與「2018年國防戰略」上的作用。

國會意見要求國防部長在法案頒布180天內，與國務卿協調，向國會有關部門提交報告，內容應包括前述的審查結果，以及國防部或國務院對確保美國繼續履行台灣關係法中規範的對台義務所必需的有關立法修正建議。

國會意見也建議新的國防要求，包括和訊息、數位空間有關的要求；美台高階文職與軍職官員交流；以及定期轉讓國防項目，尤其是可移動、可生存且具成本效益的國防項目，以最有效阻止攻擊並支持台灣不對稱防禦策略。

在增進美台國防關係部分，國會意見指出，台灣是美國重要夥伴，對自由開放印太地區至關重要；台灣關係法與六項保證均為美台關係基石，美國應強化與台灣的國防及安全合作，支持台灣發展所需的能力、現存的與現代化的國防力量，以維持足夠的防衛能力。

國會意見指出，美國應支持台灣透過美國的對外軍售、直接商業銷售與產業合作獲取國防項目與服務，重點在反艦、海防、反裝甲、空防、海軍防禦與靈活指揮與控制能力，支持台灣不對稱防衛戰略的彈性指揮與控制能力。

國會意見建議總統與國會，根據台灣關係法並依循台灣需求判斷，確定國防項目與服務的性質與數量。美方也應繼續努力確保透過及時審查與回應台灣國防需求，提高美國對台軍售的可預測性。

法案對美國國防部長提出建議，包括應推動加強台灣安全交流政策；與台灣進行實戰訓練與軍事演習；確保台灣足夠自我防衛能力；強調符合台灣不對稱防衛作戰能力。在台灣旅行法基礎下，進行美台高階國防官員交流，擴大在人道主義救援與救災方面合作，國防部長應繼續美國軍艦在台海的定期過境，並鼓勵盟國和夥伴仿效。

(中央社)