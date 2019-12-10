2019年即將邁向尾聲，你看了多少書充實自己的內在？電子書品牌樂天Kobo今（10）日發表年度趨勢觀察，從年度搜尋關鍵字、閱讀習慣調查、暢銷百大書單來整理出電子書讀者的三大喜好與樣貌，揭曉電子書背後讀者與眾不同的一面。

在台經營電子書市場至今，樂天Kobo在台會員已累積突破30萬人，中文藏書量超過9萬本。靠著今年四月份推出的中文版電子書閱讀器，再加上拓展實體銷售通路，閱讀器使用人數也比去年成長1.7倍，樂天Kobo營運部長周立涵分享到，樂天Kobo觀察到近兩年來電子書市場發展快速，能見度帶動了話題討論，吸引不少新用戶加入。以銷售主力來看，以男性居多，約佔55%；年紀25~44歲之間的族群則是消費主力，占比達65%。

根據樂天Kobo的2019閱讀習慣調查報告，他們發現平台上電子書讀者的習慣有幾大重點：偏好文學小說（55.1%）、但是對於增加知識的商管類書籍購買力最高。若是使用電子書閱讀器，則能明顯帶動閱讀時長，更有近五成的讀者表示購買電子書的費用比例已經超越了紙本書。至於閱讀場景，則是以下班到睡前的比例最高，約有73％，除此之外在家中、搭車通勤以及週末假日、旅行的時間，閱讀比例都較高。

從今年已經公佈的百大書單來看，發現存在「重視時間管理與習慣養成」、「影視改編帶動熱潮」、「人際關係、心理學議題魅力不減」以及「封閉式社群凝聚力有助銷售」等趨勢。根據樂天Kobo的2019閱讀習慣調查報告，周立涵指出有47%讀者全年購書有一半以上是電子書，有90%讀者同意電子書能增加閱讀量。這方面的趨勢也明顯反映在電子書閱讀器的銷售量上，擁有降低藍光、保護眼睛等特點的電子書閱讀器，使用人數也比去年成長1.7倍。

針對未來展望，樂天Kobo營運部長周立涵指出2020年有規劃增加電子書閱讀器的實體銷售點（預計拓展到台北市之外），讓更多民眾能夠上手體驗；並將新增中文有聲書品項，提供讀者更多的選擇。此外，也預計在2020年下半年推出Kobo禮品卡，讓使用者可以用於儲值或是贈送親友，以期更為擴大電子書的年齡層與使用者範圍。另外，樂天Kobo也將積極搶灘海外市場（香港），並引進更多海外出版社（香港、新加坡、馬來西亞等等）的內容。

接近年底的時段，樂天Kobo限時推出百大電子書單本79折、滿三本再折99元的優惠，年底年把握時間買起來，為2020年的自己做好打算！

(中時電子報)