備受矚目的國內5G頻譜競標10日開鑼，截至目前已進行到第6回合，主流頻段3.5GHz最新競價金額為257.85億元，28GHz為2.06億元，1800MHz頻段的20MHz頻寬至今無人出價，3.5GHz主流頻段進行6回合以來、第3及第5回合都無人出價，顯示第一天競標，五大電信公司出價仍相當保守冷靜。

五大電信公司包括中華電信、台灣大、遠傳、台灣之星、及亞太電信爭取5G入門票，這次都參與5G頻譜競標，第一回合結束時3.5GHz出價250.29億元，28GHz出價2.06億元、1800MHz無人出價。

這次NCC共釋出2790MHz頻寬，其中，3.5GHz以10MHz為一個單位，共釋出27塊頻譜，27塊頻譜合計底價243億元，是這次五大電信公司競價的焦點，28GHz釋出2,500MHz頻寬，以每100MHz劃分為1塊頻譜，底價共25億元，1,800MHz釋出20MHz頻寬，只設計一塊頻譜，也就是一家獨拿，底價32億元。

每一回合的競價遊戲規則至少加價3%以上。NCC為能讓5G儘速決標，將在第50回合也就是下周二(17日)啟動加速機制，以及100回合就是24日啟動「更加速」機制，若兩周內無法決標，意味著5G競標總金額將從400億元往上墊高，也意味著競爭轉趨激烈，標金將飆高。

(工商 )