2020年，新興市場債市崛起！債券擁有息收特性，向來具有一定投資吸引力，而相對於成熟市場，新興市場更因擁有相對高殖利率、高成長兩大優勢，已成為國際投資機構鎖定標的，預期2020年將有更多資金湧向新興市場債市；元大投信看好商機，近期也將推出元大新興債ETF傘型基金，預計12月18日至12月20日展開募集。

法人說明，現階段主要新興國家如印尼、墨西哥、俄羅斯等，市場皆預期貨幣政策傾向寬鬆，並有可能於明年採取降息，以刺激經濟成長，整體環境有利新興市場債的表現；新興市場資產亦會受美國聯準會貨幣政策影響，目前市場預期明年聯準會仍會採取偏向寬鬆的貨幣政策，甚至不排除有進一步降息的可能，有助支撐債市多頭。

且觀察歷史數據，美國2015年起進入升息循環，但期間內JPM新興市場債券指數仍呈上升走勢；過去該指數面臨回檔情境有：一、初期面對美國可能快速且連續升息之風險，資金信心動搖出走；二、 2016年川普當選美國總統，投資人擔憂美國升息步調可能加快；三、2018年展開的國際貿易戰衝擊新興市場基本面。

然而新興市場債市即便回檔，但在低利還境中仍突顯出殖利率優勢，重返多頭走勢，或如2019年年初美國暫停升息應對全球景氣放緩風險後，資金便大舉湧入，而新興市場債也受到資金浪潮推動，行情跟著水漲船高。

不過投信業者也提醒，新興市場債雖兼具息收與報酬風險比之雙高優勢，但因匯率波動相對較高，投資人仍應謹慎，避免匯損侵蝕獲利、息收；建議評估新興市場債券標的時，優先選擇美元計價之主權債券，美元匯率相較於新興市場貨幣匯率來的穩定。

預期2020年新興市場債將大放異彩，國內ETF領頭羊－元大投信也看好商機推出新興市場債券商品，有助投資人資產配置多元選擇，元大新興債ETF傘型基金含元大15年EM主權債ETF（證券代號00870B） 與元大中國政金債ETF（證券代號00871B），預計12月18日至12月20日展開募集。

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