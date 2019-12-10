台南關廟透天厝起火 幸無人傷 14:452019/12/10 中時 曹婷婷 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 台南市關廟區一處民宅今天中午12點41分傳出火警，熊熊烈火從民宅二樓竄出。(台南市消防局提供／曹婷婷台南傳真) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 台南市關廟區一處民宅今天中午12點41分傳出火警，熊熊烈火從民宅二樓竄出，由於火災地點是連棟透天厝，台南市消防局接獲報案，陸續出動18部救災車輛、42人趕往灌救，火勢在1點半已經獲得控制，無人受傷。初步調查，失火地點疑似在二樓，因為延燒迅速，隔壁住宅也遭波及，至於確切起火原因仍待深入調查。 (中時 ) #民宅 #調查 #火勢 #火警 #台南市 也許您會感興趣 推薦閱讀 台南太陽能裝置容量 1年後可達半座核電廠規模 14:092019/12/06 生活 光華高中附設國中部 台南市英語文競賽三喜臨門 15:082019/12/06 生活 憂台南綠能投資跑光 民眾抗議 04:102019/12/07 地方新聞 北市林森北路火警 疑四面佛廟起火波及3戶 09:552019/12/07 社會 蔡英文來了 安南區造勢大會上萬人寒風相挺 19:002019/12/07 政治 勞局結合工會志工助弱勢修屋 第100戶完工 16:532019/12/08 生活 無懼寒流 台南市親自行善會歲末暖助關懷戶 21:522019/12/08 生活 曾文水庫馬拉松 陳玫雯三度奪冠 04:102019/12/09 地方新聞 南市志工 暖心助弱勢修屋 04:102019/12/09 地方新聞 蔡辦開記者會 痛斥韓陣營和國民黨盜圖造假 12:352019/12/10 政治 社會熱門新聞 彭文正告蔡英文論文不存在 北院正式分案 - 社會 想讓她懷孕 男費盡心思手動「內射」前女友 - 社會 獨》釣客尿尿驚見白骨 竟是海巡署失蹤中尉 - 社會 30年台積電工程師離婚 上億財產得分妻子一半 - 社會 5度潑漆中正紀念堂 台灣國成員遭法辦 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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