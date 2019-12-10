台南市關廟區一處民宅今天中午12點41分傳出火警，熊熊烈火從民宅二樓竄出，由於火災地點是連棟透天厝，台南市消防局接獲報案，陸續出動18部救災車輛、42人趕往灌救，火勢在1點半已經獲得控制，無人受傷。初步調查，失火地點疑似在二樓，因為延燒迅速，隔壁住宅也遭波及，至於確切起火原因仍待深入調查。

(中時 )