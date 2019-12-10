工研院展示自主研發雷射機台。（劉秀芬攝）

工研院展示運用雷射切割車用後視鏡厚玻璃技術。（劉秀芬攝）

工研院展示自主研發雷射機台

拓展國內雷射產業應用，搶攻高達百億元以上的市場商機，在經濟部技術處專案支持下，工研院10日號召博盟科技等國內13個重要自主雷射關鍵組件及雷射源廠商，共同成立「國產自主雷射源產業大聯盟」，200多名廠官學界代表出席，顯示此領域廠商的積極態度。

雷射源產業大聯盟成立大會，10日上午10點在工研院南分院六甲院區舉行，工研院雷射與積層製造科技中心執行長曹芳海、經濟部技術處長羅達生都參與這場盛會，業者也在現場設攤，展示在雷射光源的相關技術與設備等成果。

羅達生表示，國內雷射加工與設備的市場規模每年達到新台幣4200億元，雖然目前台灣廠商的自主率有7成，但每年也還從國外進口200億元的相關設備與材料，希望透過大聯盟的成立，除了穩定供應國內的市場需求，達到「源頭自主」外，也能搶攻國外市場。

曹芳海表示說，博盟科技是工研院衍生的新創公司，新產品3奈米光纖雷射源近年已順利打入日本、大陸、英國及美國等雷射設備業市場。工研院研發的雷射源，有獨特且具加工需求的短脈衝、高功率及智能穩定的關鍵零組件和系統，自製率達8成，也成功技轉給國內許多廠商及學校。

工研院也現場展示自主研發機台、技轉廠商商品，並示範鈦金屬打黑，毫米般細小的心經刻字幾秒內就完成；以雷射切割車用後視鏡厚玻璃技術，可根據不同曲率的3D成型玻璃與複雜的幾何需求，進行多樣化的加工，相較傳統方式，有更佳的加工效率及無水環保製程，現場也有許多廠商參觀詢問。

(中時 )