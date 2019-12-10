台北市第一選區立委參選人汪志冰，遭黑函造謠指控因父或母過世，將靈骨塔放置善導寺，廟方要求50萬元喪葬費，但汪志冰只丟5000元人就走了。汪志冰痛批，「楊蕙如們」又來了，每到選舉這種黑函就曾出不窮，為了遏制選舉歪風，已向警方報案，正式提告造謠者意圖使人不當選，並根據昨晚汪爸爸託夢的指示，懸賞10萬元要揪出幕後黑手。

汪志冰指出，最近有不少支持者大量接獲一個LINE黑函內容指出：「我剛去教會招人挺韓, 結果人家說汪志冰把父或母的骨灰罈, 放善導寺, 寺方要求50萬, 她只丟了5000元就走了, 寺方礙於她是權貴只好收, 但一直對外在宣揚, 汪志冰利用權勢橫行霸道, 吃像比同行難看, 叫人不要投她, 要讓她落選。」

汪志冰說，汪爸在1999年過世，骨灰至今仍放置在金寶山，跟善導寺一點關係也沒有；至於高齡88歲的汪媽媽身體非常好，每天都到服務處幫忙折文宣，今天也一同出席記者會，汪媽媽也痛斥抹黑者其心可議。

汪志冰痛批，卡神楊蕙如利用網軍帶風向逼死外交官，現在「楊蕙如們」又來了，利用難以追查的假消息四處放黑函，為了遏制這種選舉歪風，已於9日向警方報案，正式提告造謠者意圖使人不當選。

汪志冰還表示，過世多年的父親也在昨晚向她託夢，她也根據父親指示，懸賞10萬要揪出幕後造謠的黑手，另也邀集民眾報名金山一日遊，但一定要去看汪爸爸所在的靈骨塔，而且車資、茶水吃飯費用全自負，才會又不會給對手抹黑賄選機會。

市議員王鴻薇則指出，汪志冰已經跟派出所報案，她要求警方拿出當初林飛帆報案後的辦案精神與效率，把躲在幕後抹黑的的藏鏡人抓出來。

她指出，在楊蕙如世界逼死人不償命、害死人不償命，現在是騙死人不償命，如今選戰到了最後一個月時間，不可以縱容這樣子無中生有、血口噴人，而且真的是抄家滅族的抹黑手法，一定要共同抓出幕後的主使者，端正選風。

(中時 )