卡神網軍案爆發，國民黨立院黨團上周赴外交部要求部長吳釗燮出面向國人交代，結果外交部不僅派500警力阻絕，今更表示將提告立委。對此，國民黨立委賴士葆表示，依行政程序法169條，民眾陳情案無須書面提出，行政機關應配合做成紀錄並處理，結果吳釗燮惱羞成怒、見笑轉生氣，黑的說成白的，實在是可恥，「吳釗燮今天增加一個封號，叫說謊部長！」

賴士葆表示，中華民國的外交部由吳釗燮擔任部長實在是可恥，因為，按照行政程序法169條，對民眾的陳情不用書面提出，且不管有無道理，受理機關就應該配合做成紀錄、積極處理，沒有權利關門自決。

「我們都可以告他了，結果我們的部長顢頇，還敢去告民意代表！」賴士葆說，吳釗燮有必要去讀一讀陳情的行政程序法，就會知道所有老百姓的陳情不需要書面資料，只要是陳情，政府就應該做成紀錄積極處理。

因此，賴士葆說，吳釗燮現在就是惱羞成怒、見笑轉生氣，以為這樣就能壓住民意代表，這個真的是可恥。他砲轟，把黑的說成白的，現在外交部叫說謊部，以前吳釗燮叫斷交部長，今天增加1個封號，就叫說謊部長。

(中時 )