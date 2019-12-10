大政治大爆卦-無色覺醒》關門、放警察、控訴 綠外交圍事也有SOP？ 14:132019/12/10 中時電子報 綜合報導 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 大政治大爆卦─無色覺醒 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 藍營立委、議員上周六在外交部門口與外交部駐衛警發生衝突，外交部將告發藍營立委與議員，對此，國民黨立委曾銘宗表示當天上午8時就已經請國會聯絡人向外交部表明將去外交部陳情「楊蕙如網軍案」，10時30分到場時，外交部卻部署500名警力，「什麼樣的國家會派500名警力來對付監督外交部的國會議員？」 羅智強也強調此案無關藍綠，還語帶諷刺:服外交部長吳釗燮很聰明地把風向帶開，驗證楊蕙如網軍根扎得很深， 每天下午14:00，敬請鎖定中時電子報同步中天新聞52頻道的《大政治大爆卦》。 (中時電子報) #外交部 #楊蕙如 #立委 也許您會感興趣 推薦閱讀 民主淪一場數位化騙局 04:102019/12/06 時論廣場 民進黨的斷尾術 04:102019/12/06 時論廣場 藍營6民代闖外交部抗議 2立委掛彩 12:162019/12/06 政治 替蘇啟誠討公道 被外交部拒門外 藍委抗議掛彩 反遭妨礙公務函辦 01:222019/12/07 政治要聞 外交部成民進黨的外交局 04:102019/12/07 時論廣場 韓國瑜痛批外交部長吳釗燮為立委受傷負全責 18:322019/12/07 政治 為何民進黨急切割楊蕙如？韓國瑜突破盲點 16:272019/12/08 政治 藍民代羞辱基層外交官 外交部向警政機關告發！ 10:352019/12/10 政治 遭外交部告發 北市藍議員：歡迎來告 11:262019/12/10 政治 外交部告藍委 藍委也要反告吳釗燮 11:392019/12/10 政治 政治熱門新聞 韓蔡最新民調出爐！網看完錯愕：這不可能吧.... - 政治 扯！趙少康節目曝光卡神楊蕙如下落 - 政治 分析最新民調 綠營大老喊弔詭...網怒了！ - 政治 Ｔ台民調震撼網 韓三成保衛戰正式失守 - 政治 網傳投票寫名字誤導韓粉！ 韓營今赴北市警局報案 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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