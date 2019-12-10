藍營立委、議員上周六在外交部門口與外交部駐衛警發生衝突，外交部將告發藍營立委與議員，對此，國民黨立委曾銘宗表示當天上午8時就已經請國會聯絡人向外交部表明將去外交部陳情「楊蕙如網軍案」，10時30分到場時，外交部卻部署500名警力，「什麼樣的國家會派500名警力來對付監督外交部的國會議員？」

羅智強也強調此案無關藍綠，還語帶諷刺:服外交部長吳釗燮很聰明地把風向帶開，驗證楊蕙如網軍根扎得很深，

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(中時電子報)