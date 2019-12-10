麗寶Outlet Mall開業3年多，創造了許多櫃王櫃后，拿下全台業績第一，今年，麗寶再斥資30億元興建二期商場將聖誕加入營運，將40 家全台唯一或台中第一的國內外品牌進駐，令人眼睛一亮的是台灣獨家的星巴克鐘樓門市也將同入駐。

月眉國際開發副董事長陳志鴻表示，延續麗寶Outlet Mall一期特色，二期商場以北義避暑勝地「科莫湖」街道設計為概念，室內迴廊採挑高拱廊設計，縱使在露天的購物空間，也能不畏風雨、不分季節，優雅地購物及享受悠閒生活。

麗寶Outlet Mall二期將進駐40 家全台唯一或台中第一的國內外品牌。其中JS’ MAXX 推出多款超殺限量商品，包括30吋RIMOWA行李箱79折、COACH 手拿包千元有找等商品。而STARBUCKS星巴克咖啡將在麗寶Outlet Mall二期打造鐘樓主題特色店—星巴克麗寶鐘樓門市，室內以獨特的八角型展演吧台與挑高超過13米的空間，搭配特色吊燈串連挑高空間，消費者在麗寶Outlet Mall二期就能體驗置身歐洲的浪漫氛圍。

除此之外，商場規劃眾多國際名品、女性時尚、男女潮流時尚、戶外休閒、親子休閒、生活居家及美妝等六大主力業態，包括義大利知名男女時裝精品Roberto Cavalli、just Cavalli、Cavalli Class；日本人氣時尚輕奢精品Samantha Vega、法國高級內衣品牌Chantelle、丹寧潮流品牌LEVI’S®、全台第一家 PUMA KIDS Outlet、全球知名運動品牌Nike Swim也在麗寶設立全台第一家店。

融合木質素材與美好生活的理念的知名文創品牌—Wooderful Life，也將進駐麗寶Outlet Mall二期，規劃7大體驗區，超過50種木製設施，並提供商品販售、DIY體驗及木育森林，讓寓教於樂的木質空間，融入更多人的生活中！擁有1：2.3黃金比例螢幕首次進駐Outlet的SHOWTIME秀泰影城，影廳配備日系雙手把設計商務艙等級座椅，提供消費者VIP等級的體驗；湯姆熊歡樂世界也將打造中部最大主題旗艦店，搭乘專屬Mini Train小火車更能輕鬆暢遊麗寶Outlet Mall全區，讓消費者在體驗式的購物情境中感受歡樂的休閒時光！

(中時 )