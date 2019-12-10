台積電(2330)2019年11月合併營收約為1,078.84億元，創新高，且是自8月起連續第四個月營收站上千億元，11月營收月增1.7%，較去年同期增加9.7%。台積電本季展望樂觀，業績將連續第二季創新高。

台積電繼10月合併營收1,060.4億元，創下歷史次高紀錄，11月營收並超越8月所創的1,061.18億元新高；以台積公司營收展望來看，本季新台幣營收上看3,151.8億元，10月加上11月營收共計約為2,139.24億元，達成本季營收高標的67.87%，本季可望順利達標。

台積電在先前法說會中預估第四季合併營收102~103億美元，季增率約8.5~9.6%；以新台幣30.6元兌1美元匯率假設，毛利率48~50%，季增約0.4~2.4個百分點；營業利益率37~39%，季增0.2~2.2個百分點；換算成新台幣，台積電第四季營收約在3,121.2~3,151.8億元，季增率約為6.5%至7.6%。營收及獲利均將再創單季最佳紀錄。

台積電下半年營運成長動能強勁，下半年營運表現明顯優於上半年，挹注2019年1至11月營收約為9,666.72億元，較去年同期增加2.7%。此外，台積公司2019年的資本支出預估將介於140億美元到150億美元之間，將創下歷史新高紀錄，明年預計維持此高檔水準。

展望明年，台積公司持續擴增7奈米產能，5奈米製程也將於明年上半年量產，預期帶動明年業績成長動能加速。上周外資買盤重啟，本周一盤中股價創下316.5元歷史新高價，市值8.2兆元，同創歷史新高。

(時報資訊)