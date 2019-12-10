根據TrendForce旗下拓墣產業研究院統計，在業者庫存逐漸去化及旺季效應優於預期的助益下，預估第四季全球晶圓代工總產值將較第三季成長6%。市占率前三名分別為台積電(2330)的52.7%、三星(Samsung)的17.8%與格羅方德(GlobalFoundries)的8%。

觀察主要業者第四季的表現，台積電的16/12奈米與7奈米節點產能持續滿載。其中，7奈米受惠蘋果iPhone 11系列銷售優於預期、AMD維持投片量，以及聯發科的首款5G SoC等需求挹注，營收比重持續提升；成熟製程則受惠IoT晶片出貨增加，估計台積電整體第四季營收年增8.6%。

韓廠三星方面，由於市場對於2020年5G手機寄予厚望，使得自有品牌高階4G手機AP需求成長趨緩，不過高通在三星投片的5G SoC於第四季底將陸續出貨，可望填補原本手機AP下滑的狀況。另外在5G網通裝置的晶片與高解析度CIS表現不俗，估計三星第四季營收相較第三季持平或微幅成長，由於2018年同期基期較低，因此年增幅度達19.3%的高成長。

格羅方德的RF IC在5G發展帶動需求增加，並擴大通訊與車用領域之FD SOI產品，填補先進製程需求減少，第四季營收年增率可望轉正。

聯電(2303)在5G無線裝置與嵌入式記憶體市占提升，加上手機業者對RF IC、OLED驅動IC、運算晶片市場對PMIC需求，預估第四季營收年增15.1%。

世界先進(5347)在PMIC、小尺寸面板驅動IC部分需求成長，但大尺寸面板驅動IC需求下降，客戶庫存狀況高於平均，對第四季展望看法保守。

另外，陸廠中芯國際(SMIC)受惠CIS與光學指紋辨識晶片維持成長，中國大陸的客戶開案持續增加，在通訊應用方面的PMIC也有穩定需求，產能利用率近滿載，預估第四季營收年成長6.8%。

拓墣產業研究院指出，受節慶促銷效應帶動，業者備貨提升，第四季晶圓代工市場營收表現優於預期。然而美中貿易尚未解決，終端市場需求仍有不穩定因素存在，對此業者謹慎看待後續市場變化，明年上半年的備貨狀況仍需根據庫存水位作為調整依據。

(時報資訊)