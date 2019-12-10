台灣維新召集人蘇煥智，今偕同合一行動聯盟及一邊一國，到中選會小黨跨黨抗議中選會拒絕舉辦政黨電視政見發表辯論會。蘇煥智說，今天的跨黨合作各黨主張完全不同，但相互尊重，他們要彩色多元豐富的台灣，不要藍綠統獨對抗的台灣，現在中選會變成民進黨的中選會，他們更希望凸顯不同政黨的各色光譜。

台灣維新、台澎黨、合一行動聯盟、一邊一國行動黨、國會政黨聯盟等聯合提出抗議，要求中選會給予正面回應；而參與各政黨將決定12月13日於行政院前自辦聯合政見發表，中選會由選務處處長謝美玲接下陳情抗議書。

合一行動聯盟召集人彭迦智說，世界人權日就是人民對霸權驕傲的政府站出來對抗，政黨輪替已經多次，為什麼不能替各政黨辦電視政見辯論發表會。民進黨過去曾為刑法100條和公投法走上街頭，我們也要走上街頭，民主開放的社會，更要傾聽人民多元的聲音，這才是真正的民主。

一邊一國父發言人詹祥威，台灣列為亞洲最民主的國家之一，但是中選會拒絕為小黨舉辦電視政黨政見辯論發表會，是試圖消滅這個民主自由的進步價值，政黨政治應該建立公平的政治立場，而不因大小黨而有差別待遇。

蘇煥智說，政黨票精神在突顯政黨理念與政策，並依此作為選民表現政黨認同以作為國會不分區立委的基礎。在現行公職人員選舉罷免法等相關規範之條件下，相對於各級候選人之政見發表。

他強調，台灣現行制度的不公平讓政黨發展面臨兩項困境，一是百分之五的政黨不分區立委席次分配門檻不低，相對於主流既有政黨，正在發展中的政黨需要更多公共曝光機會接觸選民。二是政黨票決定未來四年的政黨補助金額度，更應該讓各政黨有公平競爭的機會。

蘇煥智表示，中選會有兩點嚴重錯誤認知，包括現以公費提供給各政黨的競選宣傳影片時段，是以政黨申請不分區立委的人數而定，這對資源有限的發展中政黨十分不利，更造成政黨間競爭的不公平。此外，本次立委選舉，至少有中華辯論協會與公督盟等單位舉辦以政黨理念為主的政見發表與辯論會。各種網路平台甚至公民團體也都不斷向政黨提出各式政見發表邀請，足以證明社會有此需求，且在執行上是可行的。

發起政黨包括，台灣維新召集人蘇煥智、一邊一國行動黨黨主席楊其文、合一行動聯盟召集人彭迦智、台澎黨黨主席鄭自才、國會行動聯盟主席悟覺妙天。

(中時 )