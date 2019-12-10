國外有一名好心的男子，因為不捨老人家年事已高還要費力除草便主動幫忙。卻不想中途突然下起雨還伴隨著雷聲，在雨停半小時後男子的父親外出找兒子，才見到遭雷擊死亡的愛子以成焦屍。令大家非常痛心。

據《Tribunnews.com》報導，這起事件發生在昨(9)日印尼西爪哇省打橫市(Tasikmalaya)。一名20歲的男子在看見老奶奶於菜園除草後，不捨老人家的辛苦，於是自告奮用接過老人家的鐮刀幫忙割草，並要對方放心早些回去休息。當男子除草到一半後天空開始下起大雨，還伴隨著一道落雷，正是這道落雷使男子當場遭擊死亡。

警方表示，男子約是下午五點半左右遭到雷擊。閃電擊中了他，使他立刻跌倒並且失去生命跡象。而驗屍報告指出，男子的耳朵流有血跡，部分頭髮著火冒煙，右胸處也有燒傷，死因是遭雷擊。

在驗屍結果出爐後，男子被帶回家中，目前已經被家人埋到公墓中，他們將男子的死視為命運，無意多談。

(中時電子報)