台中市長盧秀燕將就職滿周年，市議員林祈烽等10日關心這一年來，市長盧秀燕施政成績。（陳世宗攝）

台中市長盧秀燕將就職滿周年，市議員林祈烽等10日關心這一年來，市長盧秀燕施政成績。盧秀燕說，許多競選政見都比預期提早實施，例如原本規畫明年恢復老人健保補助，已提前到今年實施；台中今年1至11月PM2.5、空品不良天數也創下歷年新低，各項政策都會持續調整得更好，「永遠不夠滿意，永遠要做得更好！」

台中市議會10日進行市政總質詢，市議員林祈烽、鄭功進、施志昌等人，關心這一年來市長盧秀燕的施政成績。

盧秀燕表示，這一年來有很多自己的競選政見都比預期提早實施，例如空汙持續改善中，台中今年1至11月PM2.5均值17.8微克，較去年同期降低1.2微克，空品不良天數較去年同期減少13天，雙雙創下歷年新低。

盧秀燕指出，社會福利方面，市府「升級再加值」既有托育政策，讓托育補助更加完善；原本規畫明年恢復的老人健保補助，市府也透過追加預算，在多位議員支持下，提早至今年7月實施，讓民眾有感。

盧秀燕強調，各項政策都要持續調整到更好，例如雖然空汙已有改善，但如何應對境外移入汙染源、如何讓空氣品質更加穩定等，都需持續努力，好還要做得更好。

(中時 )