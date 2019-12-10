東區霸主公鹿隊10日擊退魔術，拿下15連勝，「字母哥」阿提托康波(Giannis Antetokounmpo)勇摘32分、15籃板、8助攻。字母哥說：「有時候比數接近的球賽是更好的，可以讓我們學到東西。」這場公鹿110-101獲勝，對公鹿來說已經算是勢均力敵的比賽了，前4場他們平均勝分達到34分之譜。

魔術前鋒艾薩克(Jonathan Isaac)開場就賞給公鹿兩個火鍋，首節給4位公鹿球員一人一鍋，他目前場均2.9阻攻領先全聯盟。可惜艾薩克的表現無法提振隊友士氣，反而被憤怒的公鹿拉出一波14-0攻勢。

然而公鹿沒能打扁魔術，最後關頭還讓魔術追到107-101。還好字母哥和控衛布雷索(Eric Bledsoe)在關鍵時刻擋切成功，讓米德頓(Khris Middleton)終場前33秒以三分利刃插進致命一刀。布雷索說：「這招我們天天都練，我設法傳給阿提托康波，由他做最後處理。」

公鹿目前21勝3敗獨居東區第1，跟西區首席湖人的戰績相同。字母哥想想都覺得不可思議：「我菜鳥那一季，我們全季只拿15勝而已。」公鹿2013-14球季僅有15勝67敗，字母哥該季場均6.8分、4.4籃板，沒想到現在會這麼厲害。「老實說這非常美妙，我回家坐下來回想這一切，實在是太棒了。我們還能往前推進。」公鹿下一戰對手是西區倒數第2的鵜鶘。

(中時電子報)