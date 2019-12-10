經濟前景不明 傳摩根士丹利將裁員2％ 14:242019/12/10 工商 陳怡均 、綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 CNBC引述知情人士消息指出，由於全球經濟前景不明，摩根士丹利（Morgan Stanley）即將裁員大約2％。 截至9月30日止，摩根士丹利全球員工數達60,532人。以此估算，2％的比重約是1,500人。不具名人士透露，此次裁員將以科技與作業職員將受到最大衝擊。 摩根士丹利發言人則對此消息不予置評。 該投資銀行為全球最大股票交易公司，今年10月公布上季營收獲利優於分析師預期。 (工商 ) #摩根士丹利 #大摩 #裁員 也許您會感興趣 推薦閱讀 歐洲銀行業看衰前景 今年共裁員超過6萬人 23:462019/12/08 財經 數據強勁華爾街狂歡！ 專家卻宣判美股死期 00:042019/12/09 財經 外資看300元級雙雄 按讚國巨、不追環球晶 04:102019/12/09 財經要聞 前景黯 歐洲銀行業今年裁逾6萬人 04:102019/12/09 全球財經 DALMORE感恩特獻 打造天際品酩會 04:102019/12/09 產業特刊 悲情寒冬！汽車業遭2重擊 全球狂裁8萬人 11:462019/12/09 財經 港零售業 未來半年將倒七千家 22:052019/12/09 財經 摩根士丹利升評友達 面板雙虎狂奔 00:102019/12/10 財經 面板乍紅 大摩升評友達 04:102019/12/10 財經要聞 財經熱門新聞 台積電5奈米被搶光 慘！老三要多等1年 - 財經 北京這動作川普火大！ 專家：陸美貿易談判恐破裂 - 財經 台積電最強7奈米不配旗艦5G晶片？ 高通慘遭數據打臉 - 財經 外送平台抽太兇！基隆知名店家合作5個月後慘收攤 - 財經 新莊投資客大逃亡！ 慘賠1500萬也要跑 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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