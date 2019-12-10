CNBC引述知情人士消息指出，由於全球經濟前景不明，摩根士丹利（Morgan Stanley）即將裁員大約2％。

截至9月30日止，摩根士丹利全球員工數達60,532人。以此估算，2％的比重約是1,500人。不具名人士透露，此次裁員將以科技與作業職員將受到最大衝擊。

摩根士丹利發言人則對此消息不予置評。

該投資銀行為全球最大股票交易公司，今年10月公布上季營收獲利優於分析師預期。

(工商 )