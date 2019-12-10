汽車噴漆職種培訓練習情形。（新北市教育局提供／譚宇哲新北傳真）

全國高級中等學校技藝競賽12月初完賽，新北市共有51位選手榮獲金手獎及78位選手榮獲優勝，其中在「電腦繪圖」、「網頁設計」、「模具」、「電腦軟體設計」、「電腦修護」、「汽車噴漆」及「造園景觀」等7個競賽職種奪得第1名，市府將全額補助獲金手獎前三名的學生及指導老師赴海外進行技能研習與產業實習。

「電腦軟體設計」冠軍新北高工資訊科傅永傑說，當身邊同學都還在玩樂時，他就已經決定當技藝競賽選手，並開始不斷練習和自我挑戰，也因為已不是第一次比賽了，此次比賽抱著「必須拿下第一」的決心做準備。

「汽車噴漆」冠軍三重商工汽車科黃昱凱表示，比賽講求細心度、完整度和速度性，自己從零開始，學習噴漆的基礎知識和技能，透過不斷的練習和模擬賽，漸漸累積實力，才能在競賽中得到好成績。

新北市教育局長張明文表示，新北市自103學年度起推出「金手培訓計畫」，學生透過學校平日的技能、抗壓性的培養，再加上新北市金手培植計畫的挹注，讓就讀技術型高中的學生得以在五大類技藝競賽上奪冠。

教育局表示，新北市今年獲得金手人數創歷史新高，比去年成長了9支金手獎座，合計129位得獎者，金手獎獲獎數為歷年之最，是升格為直轄市以來的最佳成績，今年度獲金手獎前三名的學生及金手獎前三名的指導老師將由市府全額補助赴海外進行技能研習與產業實習。

(中時 )