劉樂妍分享被頭像是統促黨的網友求包養。（圖／翻攝自劉樂妍微博）

女星劉樂妍近年來將工作生活重心移往大陸，久違回到台灣的她，昨(9日)分享開私訊竟收到詢問包養的要求，讓她驚呆，對方除了問她缺不缺錢、愛不愛名牌，又說開價第一晚可給八到十萬台幣，且該人頭像還是統促黨的LOGO，使劉樂妍只好將對話貼出來，詢問認識的統促黨朋友：「他誰啊」。

劉樂妍昨發文說自己的臉書因翻牆失敗常常看不到，最近回來台灣不用翻牆就更新看了很多臉書訊息，還發現自己的助理幫忙回了一篇求包養的私訊，對方先稱可以開價一晚三萬，又建議可以固定包養，不同居每月給八到十萬，同居每月給二十二到二十五萬。

該男還稱曾包養過11個對象，只是因為自己無法穩定，為了衛生安全、各取所需，才提出這要求，之後還加碼第一次約會可給八到十萬，劉樂妍的助理幫忙回：「尊重別人也是尊重自己」，該男又說：「知道，喜歡才找妳，妳單身嗎？」

對此，其他網友說：「開除黨籍」、「別翻了。牆裡邊挺好。外面看著讓人糟心」、「這是招惹色狼了啊！不過這個是打算用錢買交易的色狼」、「不是啥好餅」、「估計是綠蛙假扮的，想攪渾水，抹黑樂妍和統促黨」。

(中時電子報)