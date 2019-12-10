小朋友將寫好的卡片掛上公所前的許願樹上，希望許下的願望能夠實現。(吳建輝攝)

孩子的願望清單多半是文具用品，一些再平常不過的東西，對他們來說卻是遙不可及的願望。(吳建輝攝)

埔鹽鄉長許文萍在耶誕節前夕化身耶誕老人，邀請弱勢孩童到公所前寫下心願卡片，並掛上聖誕樹，再由愛心慈善團體擔任小朋友的圓夢天使，許文萍說，小朋友許的願望對一般家庭來說，可能就是一個為不足道的小東西，但對這些弱勢家庭來說，卻是難以實現的願望。

再過兩個星期就是耶誕節，許文萍為了幫弱勢家庭的孩童圓夢，邀請鄉內幼兒園及國中小的小朋友，拿起卡片寫下心願，懸掛在公所前的許願樹上，由埔鹽鄉民代表會及溪湖分局、奉安慈善會、玄元帝爺功德會、埔鹽愛心慈善會、永馨慈善會等慈善團體的力量，一同實現小朋友的願望。

許文萍說，感謝所有發揮愛心的慈善團體，還有老師校長協助，幫助他們找到需要關心的孩子，另外還要感謝曾老闆，聽到要做愛心二話不說捐贈100件羽絨衣，還有一位新竹的米粉廠老闆，看到Po在臉書上的文章，寄了一批米粉要送給所有小朋友，讓她很暖心。

許文萍說，小朋友許下的願望多半是文具用品，像是書包、鉛筆、水彩等等，也有愛運動的孩子選擇籃球，這些禮物對一般家庭來說，都是再平常不過的東西，但他們卻寫在卡片上面當成「願望」，心裡非常不捨，也希望所有小朋友在收到禮物後，能夠好好讀書奮發向上，未來發揮自己的長才，並回饋社會。

埔鹽在地羽絨企業，新羽企業股份有限公司老闆曾登俊，也贈送100件羽絨衣給小朋友及鄉內獨居老人。(吳建輝攝)

(中時 )