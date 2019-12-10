NCC代理主委陳耀祥10日表示，5G頻譜競標、NCC並未設定標金上限，但期許決標時的標金是合理的、不希望太高，畢竟羊毛出在羊身上，言下之意，標金飆太高，最後還是會反應在5G資費上。

NCC於10日舉辦「5G垂直應用實證與資安策略國際趨勢論壇」，會後接受媒體聯訪時表示， 行政院上周率先訂出5G企業專網專頻政策，讓電信業者及企業針對可預見性進行策略調整及風險管控，5G頻譜標金期待是合理標金。

陳耀祥表示，12月10日是重要的日子，除了是世界人權日，更重要是，台灣5G頻譜競標拍賣正式開始，預期明年初整個5G頻譜釋照工作完成。

未來，完成頻譜競標後，垂直場域應用及5G資安議題將會是各界關注重點。陳耀祥說，全球釋照及商業應用陸續展開，日本、南韓及中國已商轉或準備商轉中，南韓已有500萬5G用戶，日本預定明年東京奧運透過5G+4K／8K來實踐高速影音服務，中國11月1日5G商轉。

陳耀祥認為，台灣預定明年下半年5G商轉，時機是合理適當的，雖然全球5G應用及遠景還不明朗，但趨勢及未來應用在AI、車聯網、智慧應用所衍生的商機是可以期待的。4G改變人類的生活、5G改變未來，5G技術將在各種垂直應用發揚光大。

不過，所有科技都伴隨風險，商用後5G基地台密度比4G多很多，干擾及電磁波問題，NCC已做了準備，尤其5G應用大量數據收集 ，一定帶來資安問題，正面效應外、如何避免資安問題，NCC會從5G進口設備審驗、資安法制建構友善產業發展環境。

(工商 )