總統府祕書長陳菊10日上午陪同民進黨北市第三選區（中山、北松山）立委參選人吳怡農，在民生東路與松江路口和選民拜票，針對國民黨稱被立委陳宜民推的女警是「怪阿姨」，陳菊表示，網路媒體都討論很多，她不評論，但性別平等、尊嚴是一個進步社會的基本共識，社會自有公論。

今日適逢美麗島事件40周年，陳菊特地陪同吳怡農在街頭拜票，陳菊表示，時間有點巧合啦，但對她來講，美麗島世代有當時的政治訴求，包括打破威權、希望台灣解除戒嚴、開放黨禁報禁，以及總統直接遴選，那時代的追求現在都有落實，台灣民主現在要怎麼深化、壯大，並讓社會更公平合理，是下一代必須承擔。

陳菊說，她一大早請假一個半小時來為怡農加油，特別有意義，民進黨有做長期觀察民調，怡農跟對手國民黨立委蔣萬安相差不到9％，民進黨在支持自由民主部分，投票意願很高，希望中山、北松山有轉變，讓新時代有挑戰，她支持怡農。對於蔣萬安今日也站在路口尬場，陳菊則說「沒關係，我們各自努力。」

對於吳怡農被視為和陳菊一樣都是新潮流，陳菊說，不管是新潮流、美麗島，或是民進黨、國民黨及其他政治團體，有派系都是正常現象，現在就是團結在民進黨這個大家庭之下，她支持怡農，不是因為他是新潮流，而是民進黨的重責，是推出像他這樣的年輕世代，這次是第一次於選戰中為怡農站在路口。

吳怡農則說，內部的民調數字更樂觀，代表他的立場方向沒有錯，最大的挑戰就是要讓每個人看到他，並支持他的理念，只要碰到他的人，他都去要贏得支持，並再接再厲，陳菊跟黨內前輩，一直都很幫忙很多參選人，且看到他過去3個月的努力，大家團結起來、全力以赴，把選戰打得漂漂亮亮。

(中時 )