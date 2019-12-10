衛服部豐原醫院志工隊長林宏字（左）換上應景耶誕節氣球裝，鼓勵民眾踴躍施打公費流感疫苗。（王文吉攝）

流感公費疫苗開放施打首日，台中慈濟醫院出現排隊人潮。（台中慈濟醫院提供／王文吉台中傳真）

台中慈濟醫院家醫科醫師林巧容評估接種人身體狀況。（台中慈濟醫院提供／王文吉台中傳真）

提早接種流感疫苗，提早接種可形成保護力。（台中慈濟醫院提供／王文吉台中傳真）

流感疫苗開打，各大醫療院所施打踴躍，衛服部豐原醫院截至10日上午11點止，已有400位65歲以上長者及學齡前幼兒前來施打疫苗。台中慈濟醫院也出現接種人潮，家醫科醫師林巧容提醒，長輩跟幼兒免疫力較低，如果得到流感，併發重症機會比較高，提早接種可形成保護力。

志工隊長林宏字換上應景耶誕節氣球裝，鼓勵民眾踴躍施打公費流感疫苗。大小朋友看見耶誕老公公現身豐原醫院宣導施打流感，紛紛前來排隊拍照，65歲長者也拿著健保卡排隊施打流感疫苗。

家醫科主任李福春表示，流感是由流感病毒引起的急性呼吸道感染疾病，症狀包括發燒、頭痛、流鼻水、喉嚨痛、咳嗽、肌肉酸痛及疲倦等，高危險群的病患，可能引發嚴重併發症，甚至導致死亡。

配合防疫工作，台中慈濟醫院在醫院大廳藥局櫃台前設立「一站式接種站」，提供65歲以上單純接種或陪病家屬免排隊掛號的方便管道；小兒接種則需另掛小兒科門診，由小兒科醫師評估。

開放施打流感疫苗2天有450人接種，70歲劉女士跟先生一起來接種疫苗，她說，今年冬天一直不覺得冷，上周突然低溫報到，感覺特別冷，加上大環境變化很快，抵抗流感威脅一定要接種流感疫苗才安心。

家醫科醫師林巧容評估接種人的身體狀況，他表示，長輩跟幼兒免疫力較低，若得到流感病發重症的機會也會比較高。一般沒有發燒症狀大部分都能接種疫苗，有慢性疾病的人更應該接種，但已發燒或合併其他疾病，經評估則可延後接種。

今年公費流感疫苗施打日為11月15日起為國小至高中(含五專1至3年級)學生校園集中接種及醫事人員；12月8日起為65歲以上長者及學齡前幼兒(滿6個月至入小學前)；109年1月1日起為其他公費對象。如有流感症狀應立即就醫，依醫囑服用藥物。

(中時 )