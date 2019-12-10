陳男有酗酒習慣，7日醉倒國道3號西湖休息站南下便道旁，警方擔心他失溫，以「徒手架離法」護送他回到500外的家中休息。（翻攝照片／巫靜婷苗栗傳真）

陳男有酗酒習慣，7日醉倒國道3號西湖休息站南下便道旁，警方擔心他失溫，以「徒手架離法」護送他回到500外的家中休息。（翻攝照片／巫靜婷苗栗傳真）

苗栗縣68歲陳姓男子7日中午12時許，喝的酩酊大醉，倒臥國道3號西湖休息站南下便道旁，逢冷氣團來襲，天氣溼涼寒冷，民眾擔心陳男凍死路邊，報警求助，2名員警到場徒手架起陳男，並護送他返回500公尺外的住家，避免失溫意外發生。

通霄警分局西湖分駐所所長姜名旂指出，陳男家住湖東村，平時有酗酒習慣，民眾報案稱當日上午10許，曾看到他在土地公廟與鄰居飲用米酒頭，疑似徒步返家時不勝酒力，醉倒國道便道旁，手腳有擦挫傷。

當天氣溫偏低，寒風颼颼，陳男妻女到場向警表示，陳男不需送醫，返家自行消毒敷藥即可，但陳男醉到難以自行站立，渾身癱軟，母女2人攙扶不動陳男，向2員警為求助，警方避免陳失溫，以「徒手架離法」護送他回到500外的家中休息。

警方提醒民眾，除酒後不開車外，寒流來襲，家中長輩或心血管疾病患者等，應避免飲酒過量路倒失溫，或誘發急性血管栓篩，徒生憾事。

(中時 )