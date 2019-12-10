來自丹麥、累積150年音響工程經演的個人及辦公室音響解決方案品牌Jabra，今（10）日在台先前在IFA 2019上亮相的第四代真無線耳機「Jabra Elite 75t」。相比前一代充電盒、耳機本體都縮小不少，但是續航力更為提升，整體可達28小時，攜帶出門一整天都不用擔心電力，能陪你一整天都戰鬥力滿滿。

綜觀使用者對於「配戴舒適度、電池續航力以及連接便利性」的耳機需求後，Jabra在Elite 65t的基礎上再行改良，推出新一代Elite 75t，全新的3D尺寸以及形狀，可讓各耳形的使用者都能舒適配備。耳機體積有效縮小20%的前提下，讓Elite 75t更服貼耳機，不會外露太多，在個人使用或者人潮擁擠的場所，可有效降低耳機不小心脫落或者被擠落的機率，配戴上也更為安心、安全。

消費者在意的續航力上，Elite 75t也從前一代Elite 65t總共15小時的續航力上（一次使用5小時、搭配充電盒子可充電兩次），更有提升，來到一次充電可用7.5小時，搭配充電盒則可達到最長28小時的續航力，以一天使用8小時來說，可以三、四天不用充電。充電盒使用USB-C連接埠，提供充電15分鐘可用1小時的快充特性。此外，充電盒也新增了磁力特性，放入耳機時可以準確吸入，也不用擔心充電盒倒置時耳機會意外掉落。

音效上Jabra Elite 75t搭配四組麥克風技術，可以提供良好的通話品質。並具備被動降噪體驗，在街道上或是捷運上，也都仍順利接聽電話並提供好的通話品質。額外功能上，Elite 75t可以跟Amazon Alexa、Siri以及Google Assistant連線使用，讓你佩戴著耳機就可以讓語音助理為你建立行事曆約會、閱讀訊息以及搜尋附近的活動。

搭配Jabra Sound+應用程式，使用者便可自行選擇語音助理、自訂音樂均衡器、自設環境噪音收聽量（HearThrough）、調整通話體驗（可以在通話時聽見一些發話的聲音，讓你不至於講電話時因為聽不見自己的聲音而不小心音量過大），以及追蹤電池電量。使用者若進一步在Jabra Sound+中註冊耳機，便可獲得2年的防水防塵保養（原本是提供一年期保固）。Elite 75t支援IP55防水防塵等級，不只是平時可用於講電話、聽音樂，也能在運動時具備防汗特性，全天候陪伴你！

Jabra Elite 75t定價NT$6690，將提供鈦黑色以及鉑金米等兩色（後者預計2020年1月上市）。Elite 75t在12月10日在PChome開放獨家預購（鈦黑色款式），有興趣的消費者可以趁雙12購物節這一波來參考選購。另外也可至全台法雅客門市直接體驗及預購。Elite 75t預計12月底前到貨，陪伴你帥氣跨年！

(中時電子報)