網路紅人「光頭哥哥」日前因出血性腦中風突然病逝，引起外界震驚，醫師表示，平常沒高血壓卻突然中風的隱藏性高血壓最危險！這些人大多日間血壓偏低、夜間血壓又突然升高，因而提高早晨中風風險。

《元氣網》報導，台北榮總臨床研究科主任陳肇文指出，一般人在起床前一小時血壓會慢慢上升，起床後二至三小時血壓最高，中午用餐後，血壓開始下降，直到傍晚再回升。夜間血壓與人體白天排鈉、排水的程度有關，若白天排的不夠，晚上血壓自然會升高。

人體在自律神經調控下，全身血壓會平均分布，但隨著年齡增長，白天排水、排鈉能力下降，自律神經退化，若晚上攝取過多的水分與鹽分，夜間睡覺時血壓就會慢慢升高，甚至超過白天血壓，就是所謂的隱藏性高血壓。如何知道自己夜間血壓高不高？陳肇文說，50歲後晚上若要起床小便兩次以上，男性可能要懷疑有攝護腺肥大或高血壓，女性則很有可能是高血壓。

根據衛福部過去調查，發現有58.8%的民眾都不知道自己有高血壓，陳肇文強調，預防高血壓的第一步就是知道自己白天的血壓，18歲以上民眾每年應至少量一次血壓，有高血壓的人最好每天固定早上起床或晚上睡前量測血壓，並且一地要按時服藥、回診，目前血壓藥大多為長效型，建議高血壓患者晚上服藥，控制好夜間睡眠時的血壓是預防併發症的關鍵。

(中時電子報)