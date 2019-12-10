高市毒品防制事務基金會因募款不順，員工領不到薪水，日前民進黨議員在議會中痛批韓國瑜請假，導致「毒品防制雙拳」出狀況；副市長李四川10日表示，資金缺口400萬元，將召開董事會解決，不過，毒防基金會的定位必須重新調整，也會與地檢署討論是否需要繼續存在。

李四川表示，基金會經費來源包括向中央申請計畫、向外界募款，現在基金會希望能從本基金1000萬元支用，但依法不能直接動用，必須經過董事會同意，因此將開董事會討論，當務之急先補足積欠的人事費用，讓員工好過年。

外界質疑高市府已有毒防局，是否仍需要再有毒防基金會？高市府發出聲明稿表示，毒防基金會於2017年7月成立，資金多數來自民間捐款，前後任市長陳菊、韓國瑜先後依董事會推派常規擔任董事長，今年10月傳出募款不順、資金短缺，當時市府已考量基金會性質與毒防局部分業務重疊，建議基金會重新定位，減少部分開銷，接下來也會請單位研議，進行內部調整或決定未來存廢。

市府指出，基金會21名人員編制、支出收入、行政業務，皆由董事會授權原任執行長帶領會務人員獨立運作，與市長是否請假毫無關係。

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(中時 )