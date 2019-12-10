傅大偉當場簽署承諾書，希望對手王美惠等人也能簽署。（呂妍庭攝）

國民黨嘉義市立委參選人傅大偉陣營開記者會，除針對外界質疑市府公文逾期等部分釋疑，也深切呼籲蔡英文實現承諾。（呂妍庭攝）

國民黨嘉義市立委參選人傅大偉拿出資料，針對外界質疑市府公文逾期等部分釋疑。（呂妍庭攝）

總統蔡英文去年到嘉義市為前市長涂醒哲輔選時曾允諾支持嘉義市興建西區國民運動中心，如今不見進展，遭批承諾跳票。今上午國民黨嘉義市立委參選人傅大偉陣營開記者會，除針對外界質疑市府公文逾期等部分釋疑，也深切呼籲蔡英文實現承諾，傅大偉更當場簽署承諾書，表示他當選一定全力要求中央履行承諾，希望對手王美惠等人也能簽署。民進黨提名的王美惠強調她在議會就有提案爭取，未來當選也一定會力促西區國民運動中心蓋起來，簽署承諾書是多此一舉。

傅大偉今與身兼嘉義市體育會理事長、市議員孫貫志在競選總部開記者會，傅大偉競選總部發言人鄭光宏拿出懶人包看板一一澄清，指市府在爭取闢建西區國民運動中心過程中，並沒有像民進黨立委李俊俋在臉書上所抨擊的行政怠惰及申請疏失，而是蔡英文承諾跳票，並出示相關公文，質疑李俊俋「看不懂公文嗎？」反問李俊俋這1年多年來為嘉義市爭取西區國民運動中心做了多少努力，還是嘉市政黨輪替之後，就置身事外？

孫貫志則說，西區國民運動中心的幅射範圍多達50萬人口，蔡英文應信守承諾，早日實現對嘉義市民的承諾，深切呼籲大家要不分黨派，共同爭取。

傅大偉說，嘉市西區人口數14萬6000多人，東區12萬2000多人，東區國民運動中心在2018年4月啟用至今，已有80萬人次體驗，使用率很高、反應也很好，顯示西區國民運動中心有其必要性，尤其他近日跑基層，經常聽到市民的反映，非常期待西區國民運動中心早日落實，並當場簽署承諾書，表示他如當選立委，一定全力爭取經費興建西區國民運動中心，也希望王美惠等人也能共同簽署。

王美惠說，她和議員張秀華早在今年市議會第10屆第2次臨時會上就聯合提案，建請市府規畫設計西區國民運動中心，包括傅大偉等15位議會同仁都有連署，對2020總統大選，若無懸念，蔡英文應該會連任，所以她如果當選立委，一定會全力向總統爭取，讓西區國民運動中心盡快誕生。

(中時 )