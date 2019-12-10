歲末年終，新北市議會議長蔣根煌10日率領議會主管人員探視新北市轄內多個社福機構，並致贈加菜金。蔣根煌表示，議會將持續推動各項社會福利政策，期待社會大眾發揮同理心，共同為身心障礙朋友創造友善的環境，實踐「有愛無礙」的社會。

10日上午，新北市議長蔣根煌率議會主管赴新北市特殊教育學校、新北市愛家發展中心、五股老人公寓、新北市愛樂發展中心及私立愛心育幼院等單位表達關懷之意。

蔣根煌表示，這些單位都是新北市重要的社會福利機構，長期扮演著區域照顧的角色，不但減輕個案家庭的負擔，也讓身心障礙的朋友能夠學習自立，並融入社會。

耶誕節即將到來，議會一行人抵達愛家發展中心時，院童們特別換上映景的耶誕服裝與訪客互動，小朋友超萌的模樣逗得大人們相當開心。

蔣根煌表示，目前台灣的少子化問題嚴重，甚至被視為國安危機，每一個孩子都是我們的寶貝，應該付出更多關懷與協助給需要幫助的孩子。除了肯定各個單位對弱勢族群的照顧，蔣根煌也承諾，將適時提供必要的協助，讓每個孩子都能快樂的學習成長，讓每個長輩都能享受樂齡生活。

(中時 )