國民黨總統參選人韓國瑜，因親民作風、草根形象深得基層選民喜愛，擁有一票死忠「韓粉」。外界卻普遍認為，韓粉年齡層較總統蔡英文的「英粉」高，多為中、老年人士，年輕選票相對弱勢。有18歲網友現身「國旗車隊」，大喊自己要為中華民盡一份心力，要韓家軍與心目中的韓總統加油。

網友在臉書社團「韓國瑜後援會」發文，寫道：「從小喜歡政治，長大為中華民國，付出一份心力。韓家軍加油！屏東人，屏東事！幫忙分享，讓韓總統看得到，18歲的力量。」附圖則是自己加入挺韓「國旗車隊」照片，現場旗海飄揚，青天白日滿地紅映入眼簾。

文章一出，迴響熱烈，吸引近千人按讚與近百則留言。

網友紛紛回應：「力挺韓總統，12／21一定到」、「加油伙伴們！離成功的最後一哩路，大家堅持下去！」「旗海真漂亮。相信2020庶民起義，國瑜勝利」、「哇哇哇！年輕人加油，看見中華民國希望，感動」、「太棒了你們這群年輕人」、「生力軍注入新生命。2號。韓總統。高票當選」、「年輕人加油！」「加油！少年郎！台灣靠你們了！」

(中時電子報)