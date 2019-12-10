近日，一名韓國女演員和證券公司CEO搞不倫，被老公抓包，一氣之下告上法院，最後兩人都需付賠償金，而消息傳出後，大家也紛紛猜測這名女演員的身分。

據韓媒報導，這名女演員2015年嫁給圈外人，之後生下一女，未料幸福婚姻沒維持多久，她就和證券公司CEO發展婚外情，兩人曾一起出國，女方更從男方那撈到不少好處，收到百萬保時捷名車和VIP使用的信用卡，之後不倫戀被老公發現，女演員承諾不會再跟CEO見面。

沒想到兩人私下還是偷來暗去，女演員更在孩子生日時，去法院提交離婚申請書，這讓正牌老公相當不滿，一狀告上法院，最後CEO小王要賠償台幣50萬的精神撫慰金，對此他表示，女方跟他說已和老公分居並申請離婚，兩人才交往，不承認自己有破壞他們婚姻，但法官不接受解釋，CEO不滿判決，13日將繼續審理。

而女演員雖然被前夫指控涉性交易等嫌疑，但因證據不足沒被判刑，不過她仍需為婚姻破裂負責，因此判她需付前夫台幣25萬當補償。據悉，這名女演員曾在2013年賣座的「黑色電影」擔任配角，而當時在韓國賣座的黑色電影包括《闇黑新世界》、《柏林諜變》、《監諜任務》等韓片。

(中時電子報)