濃醇香總是初鹿牧場給大家印象，在今年聖誕Magi Planet星球工坊x初鹿牧場又玩起讓爆米花也有奶香及茶香味。

Magi Planet星球工坊x初鹿牧場共同推出「紅烏龍煉乳爆米花」以混搭吃法，讓你輕鬆品嚐各種吃法，1次滿足、2種口味、3重享受！新品特別選用台灣東部手摘紅烏龍茶葉，與初鹿牧場100%純鮮煉乳，茶香與奶香交錯的厚實口感，就像現煮紅烏龍奶茶般，完美詮釋出冬季暖心滋味。不論單吃、混搭吃，都能創造屬於自己的絕佳風味。

紅烏龍煉乳爆米花，選用台灣東部深焙紅烏龍茶，搭配初鹿牧場直送100%純鮮煉乳。(圖/品牌提供)

「紅烏龍煉乳爆米花」以台灣東部栽種的紅烏龍茶葉，結合100%鮮奶製成的高品質煉乳，將兩種風味以高溫烘烤技術保留原有的食材香氣，搭配高溫爆炒的酥脆爆米花，展現獨特的雙色吸睛組合。單獨品嚐紅烏龍茶口味爆米花，入口瞬間便能感受一股清新果香，尾韻則留下甘醇溫潤的烘焙茶香；煉乳口味爆米花則是富有滿滿甜蜜焦糖奶香，幸福感十足。其中，雙色混吃更是不能錯過！鍾情紅烏龍奶茶風味者，建議兩種口味各一顆1+1搭配，螞蟻人最佳甜度為2顆焦糖煉乳搭配1顆紅烏龍茶，絕對是秋冬療癒小食首選。無限種搭配吃法，甜度風味隨你配，每一口都好有趣！聖誕禮物、朋友Party、跨年倒數絕對適合一同歡樂，讓你一口接著一口欲罷不能。

(中時電子報)