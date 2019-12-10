國民黨副秘書長蔡正元呼籲杯葛謝震武，網友則回應「我不看他的節目也不買他代言的商品」。(擷取自蔡正元臉書)

政論節目主持人謝震武10月時，曾在節目中狂罵國民黨總統參選人韓國瑜10分鐘，引發不小風波。國民黨副秘書長蔡正元稍早表示，謝震武為了討好綠營，完全不顧法律人的信條，抓住韓國瑜的小辮子狂轟猛炸，他公開呼籲杯葛謝震武，向謝震武代言的所有產品、所有商號，表示憤怒的抗議。

蔡正元在臉書指出，謝震武是政大法律系畢業的電視政論節目主持人，號稱公正不偏頗，但蔡直言，近日謝震武的言論，偏綠到不符比例原則。他認為謝震武為了討好綠營，完全不顧法律人的信條，抓住韓國瑜的小辮子狂轟猛炸。他批謝震武完全不顧吳釗燮違反憲法原則，召來警察阻擾立委監督權，不敢對吳釗燮多說一句，卻抓著國民黨立委的小辮子狂轟猛炸。

蔡正元認為，謝震武輕重不分、大小事失衡，完全忘記唸過的憲法學理。他也公開呼籲杯葛謝震武，向謝震武代言的所有產品、所有商號表示憤怒的抗議。他說謝震武代言的產品，包括眼鏡、補品、銀行以及食物等全部杯葛，並向這些商號全面抗議。

網友則回應「杯葛該『綠』師的所有代言商品」、「綠的會報復，藍的要形象不敢報復，所以沒人怕得罪藍委，藍委戰鬥力真的很弱」、「這就是現實的社會，悲哀啊」、「抵制他」、「 我不看他的節目也不買他代言的商品」、「假公正律師主持人」。

(中時電子報)