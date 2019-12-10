台灣大哥大女子高爾夫公開賽記者會10日舉行，台灣大董事長蔡明忠（中）與該金控贊助美巡名將徐薇凌（左二）、韓巡名將陳宇茹（左）、李旻（右二）及日巡名將姚宣榆（右）一起合影。(陳怡誠攝)

總獎金500萬元的台灣大女子高球賽11日林口東華俱樂部展開為期3天54洞精彩賽事，徐薇凌、李旻、姚宣瑜、陳宇茹等國內好手齊聚，加上韓國、泰國、馬來西亞、新加坡、日本、大陸與紐西蘭等國好手同場競技。

去年台灣大女子高球賽創下驚人「同一場比賽，四人在同一洞(16洞)打出神奇的一桿進洞」的金氏世界紀錄，讓締造紀錄的李旻、張亞琦、陳子涵與邱齡緹都與有榮焉。

張亞琦去年第一回合就在第16洞率先打出一桿進洞美技，第二回合同組的陳子涵與邱齡緹也在第16洞先後打出一桿進洞，出現飄揚在果嶺上的旗桿內有同時有兩顆小白球的驚奇畫面，而第一回合領先的李旻也隨即在同一洞以8號鐵桿揮出一桿進洞，李旻最終奪得這項賽事冠軍。

今天出席賽前記者會的李旻表示，這是一個非常特殊的美好回憶，今年得知成為金氏世界紀錄後更是感覺不可思議，現在要全心備戰，希望能衛冕成功。

去年因為與LPGA賽程衝突而無法出賽的徐薇凌，今年首度披掛上陣，對於這場比賽同樣是信心滿滿。徐薇凌說，既然去年能夠創下同一洞四人一桿進洞的金氏世界紀錄，那今年的目標就是創下球場上所有三桿洞的比賽都能一桿進洞的紀錄。

台灣大總經理林之晨表示，台灣阿女子公開賽邁入第三年，台灣大不只盡力提升台灣整體高球環境，也積極實現集團企業支持體育賽事的承諾，期望透過支持大型國際賽事讓台灣選手德已在家鄉和國際選手交流切磋，台灣大也將一本初衷成為選手們最堅實的靠山，期待培育更多台灣之光，在國際球壇上發光發熱。

TLPGA理事長鄭美琦說，「這場比賽是我任內最後一場比賽，希望能所有參賽選手都能打出好成績，甚至再創金氏世界紀錄。」

(中時 )