新生代R&B歌手吳卓源（Julia）將於20日推出第三張專輯《5am》，有別以往歐美風格，這次專輯封面手繪版激似王祖賢，不過恐怖的是，近日逢發片前夕連環發生詭異事件，雖從小在國外長大，但恐怖經驗仍被嚇到，她9日和工作團隊特地至行天宮拜拜，10日舉行發片媒體餐會，所屬唱片公司華風數位送上超大平安符給吳卓源保平安，預祝發片順利。

發片前頻遇靈異事件，吳卓源日前赴行天宮拜拜，今日發片媒體餐會上公司也特地送上超大平安符。（華風數位提供）

吳卓源說，先前拍攝平面雜誌時，該場地的廁所相當小，一進去就感覺頭暈，無法站立，但出來就好很多，沒想到第二次再去上廁所時頭更暈；另外在拍攝最新主打歌〈全世界的朋友都讓我失望〉時，團隊挑選廢墟地點拍攝，經紀人當時在車上休息，突然感覺有人抓他手，但四下卻無人，隔天醒來發現左手整個腫起來。除了兩件靈異事件，隔幾天吳卓源Youtube帳號竟然被盜，她崩潰「我從小到大沒有這樣過，太誇張」，更直說現在回家都要開著燈、音樂才能入睡，而住在澳洲的家人聽聞吳卓源遇到靈異事件完全不信，更被媽媽虧「是你太累了」。

尚未發行專輯前廣告公司特別宣傳企劃，在網路上流出一網頁供下載整張專輯，此企劃更嚇到好友高爾宣，吳卓源笑說，某天早上收到高爾宣還沒睡醒傳來的訊息，「我突然收到一個連結，你的專輯好像在外面流傳」，讓吳卓源覺得很可愛，趕緊跟他坦承是新專輯互動體驗，高爾宣知道後也笑說「那就好，不用管我，我太雞婆了」，讓吳卓源備感窩心，逗趣說「想說不要騙小孩子，就還是告訴他了」。

發片前頻遇靈異事件，吳卓源日前赴行天宮拜拜，今日發片媒體餐會上公司也特地送上超大平安符。（華風數位提供）

回顧今年最開心的事，吳卓源透露，是到日本欣賞John Mayer的演唱會，她開心說，當時在網路上看到謝震廷要賣John Mayer的票，「當下立刻密他，不管多少錢我都買」，沒想到兩人僅一面之緣，謝震廷竟然將兩張價值7、8000元台幣的票免費送給她，讓她超感動「一直很想公開謝謝他，謝震廷謝謝你，那場演唱會太過癮了，終於可以看到」，邊講還邊送一個飛吻給謝震廷，化身可愛小迷妹。

日前推出新歌〈Things Things Things〉，吳卓源首度挑戰舞蹈，接下來也將推出完整舞蹈版MV，吳卓源說，此次舞蹈是從頭到尾完整編舞，每一刻隨時都有動作，過去鮮少跳舞的她，自認筋骨不柔軟，這次被舞蹈老師逼著拉筋，讓她一度壓力超大，「我還做噩夢，夢到腳大拇指腳斷掉，皮開肉綻」，前後共練舞將近58小時，讓她願意嘗試唱跳的動機，她說「已經到第三張專輯了，該玩點新東西」。

至於先前曾被拍到和「鬍渣男」深夜約會，新專輯他有沒有聽過？吳卓源語帶保留說，「我有找所有朋友聽，他們都很喜歡」。而吳卓源有透露，第一個聽新專輯的人是小10歲的妹妹，吳卓源笑說「她才15歲，非常新世代的小朋友，看他喜歡什麼歌，可以先了解」。吳卓源將於14日在新北耶誕城，以及31日台中麗寶跨年、桃園跨年演出。

發片前頻遇靈異事件，吳卓源日前赴行天宮拜拜，今日發片媒體餐會上公司也特地送上超大平安符。（華風數位提供）

吳卓源今自彈自唱新歌〈全世界的朋友都讓我失望〉。（華風數位提供）

新生代R&B歌手吳卓源（Julia）將於20日推出第三張專輯《5am》，專輯封面手繪版激似王祖賢。（華風數位提供）

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