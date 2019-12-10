月光之城的光陰使者作品。（台南市文化局提供／曹婷婷台南傳真）

龍崎空山祭團結織網作品。（台南市文化局提供／曹婷婷台南傳真）

龍崎空山祭典，寧靜祕境作品。（台南市文化局提供／曹婷婷台南傳真）

想好去哪度過耶誕、跨年佳節了嗎？除了收集耶誕樹，來台南有更美麗的風景值得捕捉！台南市文化局今年歲末首度策畫2場大型藝術燈會，甫起跑的鹽水月之美術館「月光之城」秋季展不到3周吸引逾2萬人，21日將開幕的龍崎光節「空山祭」緊接著登場，透過藝術家創意，融入鹽水經典小鎮與龍崎山城自然生態，帶給民眾最藝術、最在地的藝文饗宴。

今年藝術燈節首度走進台南人口最少、不到4000人的龍崎區，「2019龍崎光節-空山祭」為龍崎首次大型藝術活動，所有裝置藝術都呼應當地生態特色和守護生態理念，以虎形山為基地首辦「龍崎光節空山祭」，營造「北月津、南龍崎」，21日起點亮龍崎至明年2月2日，期能打造出全國最美的山林燈節。

「2019龍崎光節-空山祭」，展出1個動畫故事《空空的山》及9件作品，每件作品皆為現地創作，由7組藝術家與社區居民、學生激盪專屬龍崎在地作品。展覽以空山命名，除蘊含藝術家對都市化反思，也盼藉由「空山祭」讓更多人了解龍崎，包括當地國際級地質、在地鄉親反抗垃圾掩埋場歷程、完整保留竹林與生態及在地傳統特色竹藝，讓大家看見龍崎「滿滿的生命力」，寓意「空山不空」。

累積近10年能量的月津港燈節，早已是國人春節必賞燈節，為擴大燈節效益，市府今年起以鹽水豐厚歷史文化、生態地景為基底，正式啟動「月之美術館」計畫。11月23日起登場的「月之美術館2019 秋季展－月光之城」，首度以街區為主場，邀請5組藝術家在鹽水的老街巷弄進行藝術創作，帶來共6件作品、1場展覽，除了藉藝術詮釋古鎮歷史氛圍之外，也透過民眾參與，讓常民生活氣息融入藝術場域，呼應整個鹽水就是一座美術館的概念。

有別於以往大家熟知月津港燈節的水上燈節特色，今年提前開跑的月之美術館「月光之城」秋季展，帶領觀眾走入鹽水歷史街區，看見歷史文化與新銳藝術融匯綻放的小鎮魅力。本展開幕不到3周已超過2萬人到訪參觀，假日時分鹽水小鎮更湧入大量人潮。「月光之城」將一連展出至明(2020)年2月16日，與2020月津港燈節一同落幕，啟燈時間為每日晚上6至10時。

文化局近年來致力於以藝術擾動地方，希藉由藝術展演引入觀光人潮，吸引產業回流，促進地方創生，今年歲末以藝術為橋樑，邀請各界走進台南，迎接嶄新2020。

(中時 )