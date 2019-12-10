中市套房狗煉獄事件，10多隻狗被丟棄活活餓死，屋內佈滿狗屍。（翻攝照片／陳淑芬台中傳真）

中市今年5月間爆發1起套房狗煉獄事件，10多隻狗被丟棄活活餓死，屋內滿是狗屍，慘不忍賭。房客27歲周姓男子承租這間7、8坪大的套房，竟以鐵籠等集中豢養貴賓、馬爾濟斯等純種犬約20隻，因懶得清洗、餵食及照顧，女朋友嫌臭而搬離，遺棄18隻狗，任其飢餓撕咬死亡，屍體殘骸四散惡臭薰天，管理室找屋主處理才被揭發。台中地檢署依違反動保法起訴周男。

起訴書指出，周男自2017年7月向王男承租北區1間套房，他陸續在屋內飼養貴賓狗、馬爾濟斯、博美等約20隻狗，在2019年3月間竟搬離套房，遺棄所豢養的犬隻，任牠們自生自滅，犬隻因疾病、缺水及飢餓等狀況而互相傷害、撕咬受傷而死亡，屍體殘骸還遭其他狗啃食。

因房間傳出惡臭，鄰居通報管理室，經聯絡王姓屋主，屋主在同年5月間到場查看。赫然發現屋內狗籠子、冰箱、床下、洗衣籃等處竟都散陳狗屍、殘骸，共有18具屍體，現場慘不忍睹，向台中市府動物保護防疫處舉發。

檢方懷疑周男是企圖經營地下犬隻養殖場，但周男到案時否認進行犬隻買賣，並辯稱，他並未違反動保法。周男指稱， 2019年2月底時，死掉2隻狗，他因沒錢辦後事，暫時放在冰箱，後來，要處理時，狗卻紛紛死亡，他認為應該是傳染病，在同年3月底，女朋友因環境髒亂不願住，所以，他才搬離，到外面找日租套房，但還是有回去稍作整理，順便提供食物及飲水。

檢方查無積極從事買賣證據，以周男在屋內飼養至少18隻狗，卻長期不整理，並提供適當的生活環境及飲食，導致犬隻遭到不人道的待遇，籠內的狗因缺水飢餓倒斃；籠外的狗因疾病、飢餓而互相撕咬受傷死亡，足認周男有虐待、傷害及宰殺犯意、依違反動保法將他起訴。

(中時 )