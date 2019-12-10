「台灣健康空氣聯盟 」今召開記者會，批環保署未將PM2.5空氣污染物納入這一波標準加嚴對象，環保署今表示並非不將PM2.5空氣污染物納入標準加嚴對象，而是台灣若直接一步到位想比照WHO標準，那麼將長年無法達標，並不務實。

空保處科長蘇意荺表示，在去年空污法修訂之後，空氣品質標準仍在商討中，今年7月有對此議題召開公聽會，目前尚無具體結果。

蘇意荺表示，WHO雖有針對各國訂定空品標準，但因每個國家地理環境與經濟情況不同，有時污染物來自海外並非自己製造，因此無法以一個WHO的標準放諸四海，舉例來說，美國PM2.5標準原訂為15μg／m3，也是在多年視情況調整後訂定才為現在的12μg／m3，若以WHO的10μg／m3來說，對北歐及紐澳等國家相對容易達成。

台灣在104年的PM2.5年平均濃度為22，105年為20，106年為18.3，107年為17.5，今年目前PM2.5年平均濃度標準為16.2，所以並非不將PM2.5空氣污染物納入標準加嚴對象，而是台灣若想直接一步到位套用WHO標準，那麼將長年無法達標，這並無太大意義。

(中時 )