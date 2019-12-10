盧秀燕表示，一條鞭的人事是中央派任，她覺得現在的代理處長很好。（陳世宗攝）

台中市長盧秀長即將就職滿週年，但市府一級主管政風處長卻懸缺近一年沒有補人，至今仍是副處長許金來代理；市議員林祈烽質疑市長為什麼找不到人，是中央不願放人，還是市長想找的人不願來市府服務？盧秀燕表示，一條鞭的人事是中央派任，不同的首長送不同的名單來向她關說，她只是不願公開而已，很難看啊！

林祈烽指出，中央難道沒有提供不同的名單讓她選擇嗎？因不同的首長關說，市長無法決定就讓台中市的政風處長開天窗，這是身為直轄市長應該做的事嗎？市長擁有人事同意權，現在卻把責任都推給中央，實在是不負責任的作法。

林祈烽說，政風處執司市府公務機密安全維護、預防貪凟法事項、查處貪瀆不法案件、採購稽核陽光法案、政風行政等事項，是市府弊案防腐的第一道防線；自從盧市長上任、前處長退休迄今，都一直沒有新處長上任，甚至新聞局副局長、交通局副局長等重要職缺，市長都沒有找到合適的人才來遞補？

盧秀燕強調，一條鞭人事是中央派任，不同首長送不同名單來關說；這是中央的職權，自己的法務部不同的首長、送來的人都不同，她能怎麼辦？她也不知道哪一個好？也沒辦法在中間做調人。現在的代理處長許金來很好啊，政風處長不是她派的，她覺得現在的代理處長很好。

(中時 )