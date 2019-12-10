對於外傳大陸當局將考慮重組香港政府、問責官員，對此，香港特首林鄭月娥10日表示，過去幾個月不時有相關的推測及謠傳，但其目前首要任務是恢復香港的法治和秩序，使香港能在經濟及社會方面繼續前行。

路透10日報導，此外，林鄭月娥出席行政會議前對記者表示，將於14日出發到北京向領導人述職，全面講解過去一年香港特區政府的工作及來年的計劃等。林鄭月娥也會向領導人講述過去六個月香港發生的事情。

林鄭月娥表示，「過去幾個月不時有揣測及謠傳關於我的團隊改組，包括主要官員及行政會議成員，我目前的首要任務是恢復社會法治和秩序，令香港能在經濟及社會方面繼續前行，所以這（改組）不是即時的工作……我希望這些謠傳和揣測不會進一步散播」。

林鄭月娥並提到，10日是聯合國定為的「國際人權日」，重申香港特區政府將一如既往全力維護香港市民享有的人權及自由，並一定會珍而重之去維護這些一向以來香港的核心價值。

11月底「香港人權與民主法案」以及另外一項有關香港的法案成為美國法律，大陸與香港官方均表示強烈反對。香港特區政府稱，法案部分條文涉及出口管制和香港執行聯合國制裁措施，根本與香港的人權和民主無關。

(工商 )