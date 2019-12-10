星宇航空獲許可證 最快2周後就能訂位賣票

民航局上週完成星宇航空申請籌設營運審查，並提報交通部，交通部10日上午核准星宇航空營運，民航局預計會發給「民用航空運輸業許可證」（AOC），但因還要向國際民航組織（ICAO）申請無線電通訊代碼，及向國際航空運輸協會（IATA）申請用於航班編號、訂位票務的代碼，並向民航局申請航線證書，估計還要一到兩周才能開始接受訂位與賣票。

2016年11月，前長榮航空董事長張國煒宣布籌設星宇航空，2018年3月向民航局遞件申請籌設「星宇航空公司」，星宇航空公關長聶國維今天受訪表示，等正式取得「民用航空運輸業許可證」後，

星宇航空預定明年1月23日開航，以A321neo單走道飛機營運東南亞及東北亞，開航當天將非澳門、越南峴港與馬來西亞檳城。星宇航空共租賃10架A321neo，首架10月底回到台灣，12月底要再接第2架，明年1月中旬接第3架，2022年A321neo全部到位。

星宇航空已與空中巴士簽約，購買17架A350廣體客機，預計2021年底到2024年陸續交機，預定2022年開始飛美國。

(工商 )